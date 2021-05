Marianne (79) heeft haar tatoeage: "Makkelijk voor het opsporingsbericht"

Marianne (79) met haar tatoeage. Privéfoto. vergroot

Hij is gezet. Sinds Bevrijdingsdag 2021 is Marianne Slieker (79) uit Liempde een tatoeage rijker. Daarmee is een wens die ze al jaren had werkelijkheid geworden. Nuchter vertelt ze na afloop over het zetten van de gewilde tattoo. "Het ging goed. Je merkte het nauwelijks, het hoeft ook niet zo diep. Het deed helemaal geen pijn."

Malini Witlox Geschreven door

Op haar bovenarm heeft ze een Jacobsschelp van ongeveer acht centimeter laten zetten. Geen toevallige keuze, want deze schelp is het symbool van de wandeling naar Santiago de Compostela in Spanje. Marianne legde in 1999, 2000 en 2008 al delen van deze pelgrimstocht af.

"Het heeft lang genoeg geduurd. Toen ik daar de eerste keer liep, zag ik allemaal tatoeageshops langs die route." Maar waar zet je zo'n tatoeage dan en hoe? Daar moest ze nog even over nadenken.

Bovendien was 2021 wel een geschikt jaar. "Toen ik daar in 1999 rondliep, was het een heilig jaar en dat is het nu ook weer." In september volgt via een groepsreis het restant van de Camino, zoals de route ook wel wordt genoemd. Ze loopt dan van Porto naar Santiago de Compostela. "Dan laat ik tijdens de tocht mijn tatoeage wel zien, ja".

"In een uur was het klaar"

De tatoeageschop in Sint-Michielsgestel toonde haar vooraf verschillende schetsen van de Jacobsschelp. "Vandaag is het stencil nog iets bewerkt en is de tatoeage gezet. In een uur was het klaar", aldus Marianne, die helemaal alleen naar de tatoeageshop ging.

Tekst gaat door onder de foto.

De tatoeage is gezet. (Privéfoto.) vergroot

Haar familie wachtte thuis in spanning af. Wanneer zouden ze iets van haar horen? Het duurde een paar uur. "Maar ik ben nog even gaan winkelen", zegt Marianne, alsof het zetten van een tatoeage bijna alledaags is.

"Huid op de onderarm was te dun"

Ze ziet nog een bijkomend voordeel van haar Jacobsschelp. "Het is ook handig als ik ouder ben en de neiging heb er vandoor te gaan. Dan kunnen ze een duidelijk signalement in het opsporingsbericht zetten", lacht ze.

Ze wilde eigenlijk ook nog een tattoo op haar onderarm in de vorm van een armbandje van inkt. "Maar dat kon niet. De huid wordt dunner als je ouder wordt. De huid daar was te dun. Dan vloeit de inkt weg onder je huid."

Over vier dagen mag de folie van de tatoeage op haar linker bovenarm. En is dan later de rechterarm nog aan de beurt? "Nee hoor, dan wordt het zo'n feest. Dit is het."

Marianne toonde eerder de plek waar haar tatoeage vandaag moest komen. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.