Man overleden na val van grote hoogte op bouwterrein in Den Bosch

Op een bouwterrein aan de Vijverlaan in Den Bosch is woensdagavond een man om het leven gekomen. Hij viel van grote afstand naar beneden en overleed ter plekke, zo meldt de politie.

Agenten gingen rond negen uur poolshoogte nemen na een melding van een mogelijke inbraak in een pand in aanbouw op het bouwterrein. Nog voordat de toegesnelde agenten iemand konden vinden, viel het slachtoffer vanuit het pand naar beneden. Hij bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen.

De oorzaak van zijn val is niet bekend, meldt de politie. Dat wordt onderzocht door forensisch rechercheurs. ”Wie het slachtoffer is en wat hij op het terrein deed is nog onbekend en wordt onderzocht”, twittert de politie. “Dit heftige incident heeft grote impact op de agenten die ter plaatse waren en getuige waren van de fatale val. Voor hen is opvang door het Team Collegiale Ondersteuning beschikbaar.”