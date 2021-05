Coronanieuws: 398 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

11.30



In totaal liggen er nu 398 mensen met het coronavirus in de Brabantse ziekenhuizen. Dat zijn er elf meer woensdag. In de afgelopen 24 uur zijn 42 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er evenveel als woensdag. In het afgelopen etmaal werden 28 coronapatiënten ontslagen uit het ziekenhuis, tien patiënten werden overgeplaatst en is er één patiënt overleden.