Coronanieuws: 'Middelbare scholen en mbo's moeten zo snel mogelijk open'

De middelbare scholen en mbo's moeten zo snel mogelijk weer volledig open, het liefst al gelijk na de meivakantie. Die oproep aan het kabinet doet Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in NRC . "Laten we alsjeblieft proberen om jongeren voor de zomer nog een paar maanden een béétje structuur te bieden."

Volgens de Kinderombudsvrouw wordt in de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) en in de coronapersconferenties van de regering maar weinig rekening gehouden met de belangen van de jeugd. "Het gaat voortdurend over de opening van winkels en terrassen, over fieldlabs en vaccinatiestrategieën", stelt zij.