Al 30.000 euro voor nabestaanden van slachtoffers brand in Werkendam

Bij de brand kwamen drie mensen om het leven (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). vergroot

De crowdfundingactie na de brand van afgelopen zondag in Werkendam heeft al 30.000 euro opgeleverd. De inzamelingsactie is begonnen onder de naam Help Familie Hoogendoorn. Directeur Dick Hoogendoorn van het getroffen timmerbedrijf heeft laten weten dat al het ingezamelde geld naar de nabestaanden gaat van de drie Litouwse medewerkers die bij de brand om het leven kwamen.

“Het is ongelooflijk dat mensen zo meeleven met de slachtoffers van de brand”, zegt initiatiefneemster Susanne Blaauw. “Ik kende de slachtoffers niet persoonlijk, maar wist wel wie het waren. Het waren lieve mensen en daarom wilde ik wat voor de nabestaanden doen.” Blaauw wil de inzameling nog laten doorlopen tot begin volgende week.

Vlaggen halfstok

De brand in de Beatrixhaven is hard aan gekomen bij de inwoners van Werkendam. In het dorp hangen donderdag de vlaggen halfstok. De vlaggenactie is een initiatief van een andere Werkendammer.

De brand in het appartement boven boven timmer- en interieurbedrijf Hoogendoorn aan de Beatrixhaven in Werkendam brak zondagochtend rond acht uur uit. Het vuur sloeg over naar het timmer- en interieurbedrijf in de scheepsbouwbranche. De drie Litouwse medewerkers van een bedrijf dat met Hoogendoorn samenwerkt, kwamen daarbij om het leven.

LEES OOK:

Lees alles over de brand in Werkendam op onze themapagina.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.