Frans en Mariska testten positief maar voelen zich alweer fris en fruitig

"Je denkt: wat ga ik meemaken? Maar gelukkig is het bij een snotneus gebleven." Dit vertelt Frans Bauer donderdagochtend in het programma WAKKER! op Omroep Brabant radio. Hij en zijn vrouw Mariska testten positief op het coronavirus, maar inmiddels voelen ze zich weer helemaal fris en fruitig. Het is een speciale dag voor Frans, want donderdagochtend kwam zijn nieuwe single Verloren Tijd officieel uit.

De clip werd woensdagavond al op YouTube gelanceerd. En nu druppelen volgens Frans de eerste reacties binnen. "En dat blijft altijd spannend", zegt hij. "Ik zit bijna dertig jaar in het vak. Maar je probeert toch steeds je fans te blijven verrassen. En aan de andere kant wil je ook je eigenheid niet verliezen."

Blij is Frans dan ook met de reacties van zijn fans dat Verloren Tijd weer echt de Bauer-sound heeft. "Klopt! Je vindt het mooi of je vindt het verschrikkelijk", lacht hij. "Het is een echte Schlager die qua thema helemaal past bij deze tijd. En daar ben ik stiekem best wel trots op."

Brabantse Top 100

Natuurlijk blikken we met Frans ook al even vooruit naar volgende week wanneer we op Omroep Brabant radio de Brabantse Top 100 uitzenden. Dit op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei.

Kun jij die Bauer-sound wel waarderen. "Stem, stem, stem", roept de zanger uit Fijnaart op. "Want het maakt me trots als ik daar weer in mag staan."

Luister hier naar de nieuwe single van Frans Bauer: Verloren Tijd.

