Steekpartij in Terheijden, twee jongens (14 en 16) aangehouden

Twee jongens (14 en 16) uit Terheijden zijn woensdagavond opgepakt voor een steekpartij in hun woonplaats waarbij een 21-jarige plaatsgenoot gewond raakte. De politie weet wie de derde verdachte is, maar heeft hem nog niet kunnen aanhouden.

De steekpartij was rond kwart over acht aan de Klaverbeemd in Terheijden. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend.