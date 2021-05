Handel moet waterskiwalhalla van Noord-Europa worden met vernieuwde plas

Wachten op privacy instellingen... Freek School probeert de nieuwe waterskiplas in Handel uit (Foto: Alice van der Plas) Volgende Vorige vergroot 1/2 Er kon zondag voor het eerst geskied worden op de plas.

De meeste waterskiërs weten de skiplas in Handel wel te vinden. "Ze komen uit heel Noord-Europa", zegt beheerder Freek School, die zelf ook al jaren de ski's onderbindt. "Uit Zweden, Finland, Duitsland, Polen, ze komen hier trainen." Sinds kort is de skiplas in Handel flink uitgebreid. Doel: het binnenhalen van het EK. Zondag kon er voor het eerste geskied worden op de plas.

Het is de droom van Freek School, die zelf ook al jaren meedoet aan het EK waterski. "Het zou toch mooi zijn als ik het EK kon doen op onze eigen Rooye Plas?" Want de skiplas heeft potentie. "Hier ligt echt iets unieks. Door de bomen om de plas is het hier altijd goed skiën. Ik denk echt dat er records gesprongen kunnen worden."

Maar de plas in Handel was net te kort. Vijfhonderd meter, terwijl op zijn minst zeshonderd meter nodig is. Jarenlang werd er nagedacht over een uitbreiding die er niet makkelijk kwam. "Eerst moesten we wachten omdat de grondprijzen voor het weggegraven zand te laag waren. Toen verliep de vergunning weer."

"Vakantie vieren en trainen in Handel"

Maar nu is het eindelijk zover. De waterskiclub in Handel wist afspraken te maken met de eigenaar van de grond en de gemeente. Het uitgegraven zand wordt verkocht en de gemeente krijgt onder meer een wandelpad langs de plas. "Waterskiën is heel duur, maar omdat we hier ook horeca hebben, kunnen we het goedkoop houden", zegt School. De aanpassing heeft de club niet veel gekost.

School hoopt met de grotere waterskiplas veel nieuwe skiërs te trekken. "Ik denk dat het wel aantrekkingskracht heeft voor mensen uit Noord-Europa om naar Handel te komen om vakantie te houden en te trainen."

"We hopen op het EK volgend jaar"

En het EK zou daarvoor een mooie aanjager zijn. De club wilde al eerder een gooi doen naar het EK, maar corona gooide roet in het eten en Griekenland ging er met 2021 vandoor. "Nu hopen we op volgend jaar."

De langere skiplas in Handel heeft volgens School allerlei voordelen voor de skiër. "We hebben bijvoorbeeld een mooie schuine kant, zodat je geen backwash krijgt. Water dat tegen de kanten klotst en dan weer terugkomt. De golf kan nu wegrollen en komt niet meer terug op de plas."

"Voorheen moesten we vanuit de bocht al starten, omdat het gewoon te kort was. Nu kan de boot recht blijven varen en kan de skiër ook recht starten. We hebben dadelijk een perfecte plek hier." Ook kan de boot beter op snelheid komen door de langere aanloop.

"Ik krijg er kriebels van in mijn buik"

De 8-jarige Dali is een van de skiesters die zondag de nieuwe plas komt uittesten. "Je kunt nu veel verder skiën, dat is wel cool. Waterskien is echt heel leuk om te doen. Ik krijg er kriebels van in mijn buik." Dali is helemaal bezeten van de waterski en hoopt ooit wereldkampioen te worden.

Dan is de nieuwe waterskiplas in Handel nu de ideale locatie voor Dali. "Voor mij is dit nu de mooiste skiplas van Europa", zegt School. "Maar of iedereen dat met me eens is, hangt ook een beetje van de discipline af." In augustus wordt de skiplas gekeurd voor het EK.

