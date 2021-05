Auto's scheurden over de weg vlak voor zwaar ongeval in Tilburg

De zwaar beschadigde auto (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). De politie bezig met onderzoek (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 De zwaar beschadigde auto (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval zaterdagnacht op de Ringbaan-Noord in Tilburg. Verschillende mensen zeggen dat ze hebben gezien dat vlak daarvoor twee auto's met hoge snelheid over de Ringbaan-Noord scheurden. Vlak daarna botste een van de auto's tegen een boom en belandde die op zijn kop.

Ista van Galen Geschreven door

Het ongeval gebeurde zaterdagnacht rond kwart voor vier op de Ringbaan-Noord in de richting van de Ringbaan-Oost. Een 26-jarige bestuurder raakte zwaargewond. De auto raakte volledig vernield en weg kwam vol te liggen met onderdelen van de auto.

De politie spreekt van een 'nog onbekende oorzaak', maar heeft nu het vermoeden dat een tweede auto bij dit ongeval betrokken is. De politie is daarom op zoek naar nog meer getuigen.

Beelden van vlak na het ongeval:

