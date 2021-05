Klaas Dijkhoff naar PSV, maar niet om te voetballen: ‘Nog nie misschien’

Oud-VVD-politicus Klaas Dijkhoff gaat naar PSV. Hij wordt lid van de raad van commissarissen van de Eindhovense club. Dijkhoff is blij met z’n nieuwe bijbaan: “Was me op het veld nooit gelukt, nog nie misschien.”

“Als menneke was al snel duidelijk dat mijn talent niet in m'n benen zit. Toen heb ik mijn voetbaldromen verlegd van het veld naar de bestuurskamer”, vertelt Dijkhoff die in Breda woont. “Ook aan de vergadertafels moet als team gepresteerd worden om de kans op succes binnen de lijnen te vergroten en ons clubgevoel en de supporters in ere te houden.”