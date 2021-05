Wachten op privacy instellingen... Ankie Withagen is blij met de ingezaaide boomperkjes in de stad (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/2 Stiekeme hoveniers bestormen de stad met bloemzaadjes en gieters

Stiekem, meestal heel vroeg in de ochtend of net na zonsondergang slaan ze toe. Gewapend met een gieter en een hark. Hun missie: zoveel mogelijk grond rondom bomen in de stad omtoveren tot bloemenparadijsjes. De sympathieke strijd van de 'guerrilla gardeners' krijgt steeds meer steun. Vooral in Bergen op Zoom is het fenomeen, dat is overgewaaid uit Amerika, populair.

Op verschillende plekken in de binnenstad getuigt de ontluikende bloesempracht van de recente guerrilla acties van de gardeners. Wie deze stiekeme hoveniers zijn, blijft uiteraard geheim maar Ankie Withagen kent er een heleboel.

"Twee keurig nette mensen haalden een tas tevoorschijn en gingen als maniakken aan het werk."

Ze wijst op een perkje in de binnenstad dat net is ingezaaid en beplant. “Dat is gedaan door twee keurig nette mensen. Ze haalden een tas tevoorschijn en ze gingen als maniakken aan het werk. Binnen een minuut waren ze klaar en dit is het mooie eindresultaat”, vertelt Ankie terwijl ze naar de gele en witte bloemetjes wijst.

De boomperkjes staan er prachtig bij in Bergen op Zoom (foto: Erik Peeters) vergroot

Ankie Withagen is een tijdje geleden met een zadenactie gestart waar de ‘geheime hoveniers’ goudsbloemen, zonnebloemen en een bloemenmix kunnen krijgen. “Ik doe dat niet voor mijzelf hoor maar om het idee te promoten. Het is niet moeilijk en niet duur. Iedereen kan wat bijdragen aan meer gezelligheid en biodiversiteit in de stad.”

“Ik merk dat ambtenaren het leuk vinden."

De gemeente laat de ingezaaide boomspiegels met rust. Toch adviseert Ankie mensen om hun boomtuintjes aan te melden bij de gemeente. “Ik merk dat ambtenaren het leuk vinden maar ze vinden het ook een beetje eng dat burgers zelf initiatief nemen. Maar wie weet dat we in de toekomst de tuintjes nog gaan uitbreiden met moesplanten. Groenten of kruiden voor bij de maaltijd. Dat gebeurt op andere plekken nu al.”

