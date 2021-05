Henk Krol is niet de eigenaar van zijn B&B: 'Had 't graag zelf gekocht'

Henk Krol blijkt helemaal geen eigenaar te zijn van zijn nieuwe bed & breakfast in Best. Volgens weekblad Weekend betaalde ondernemer Toon van Genugten er 925.000 euro voor.

Als Weekend Henk Krol met deze bevindingen confronteert, erkent hij het direct, zo is te lezen in het blad. “Zeker is meneer Van Genugten de eigenaar’, zegt hij. ‘Ik had het dolgraag zelf gekocht, maar het zat er niet in. (…) Hij wilde een goede manier hebben om dit te kunnen exploiteren, vandaar dat wij dit samen zo gedaan hebben. Ik ben de exploitant.”