Dierenparken willen open: 'Laat ons helpen met de spreiding'

De eigenaar van onder meer Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek en Dierenrijk in Mierlo biedt de oplossing om de grote drukte in de steden te verminderen: gooi de dierenparken open. Libéma stuurde vrijdag een brief aan demissionair minister Carola Schouten. ''Dierentuinen kunnen écht helpen met de spreiding van mensen die buiten vertier zoeken.''

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Dirk Lips is directeur van Libéma en beheert de Beekse Bergen, Dierenrijk, ZooParc Overloon en Autotron in Rosmalen. In de dierenparken worden veel voorzorgsmaatregelen genomen die volgens Lips de veiligheid waarborgen. ''Er kan gewerkt worden in tijdssloten waardoor we alle bezoekers kunnen reguleren. Vaste looproutes zorgen voor genoeg afstand en crowd-managers zien erop toe dat er geen groepsvorming ontstaat.''

Lips liet zijn open brief vrijdag ook plaatsen in drie landelijke kranten. Hij hoopt dat de regering naar aanleiding daarvan zal beslissen de dierenparken zo snel mogelijk te heropenen. ''Mensen blijven niet meer thuis op de bank wachten tot de cijfers kelderen, maar trekken er op uit. Het is onmogelijk om mensen op mooie dagen nog binnen te houden. Laat ons helpen met de spreiding.''

Volgens Lips ligt er al een protocol wat dierentuinen en attractieparken hebben opgesteld. ''Dat is gegaan in samenwerking met de veiligheidsregio's, het RIVM en de overheid en dat werkt. Er zijn geen besmettingshaarden te herleiden naar de dierenparken.''

Lips wil graag dat de parken open gaan, maar het liefst zonder testbewijzen. Hij is bang dat anders veel mensen er anders vanaf zien de parken te bezoeken.

