Joyce is een superfan van Guus Meeuwis: 'Het zal anders zijn in Ahoy'

Joyce Hamer zit er klaar voor. De computer staat aan, over een kwartiertje begint de kaartverkoop van Guus Meeuwis, die in november gaat optreden in het Rotterdamse Ahoy. “Ik heb altijd het voornemen om maar één keer te gaan, maar meestal ga ik dan alle dagen. Dat zal nu niet anders zijn.”

De 35-jarige Joyce is een superfan, al 57 keer was ze bij een concert van de Brabantse zanger. “Mijn kinderen willen nu ook een avond mee naar Ahoy. Verder wil ik op vrijdagavond met een vriendin gaan en de andere twee dagen ga ik alleen,” zo luiden haar plannen voordat de kaartverkoop start.

De Rotterdamse concerten van Meeuwis zijn een vervanger voor die in Eindhoven, die hij normaal in het Philips-stadion in Eindhoven geeft.

"Ik ben blij dat Guus weer speelt."

“Een optreden in een evenementenhal is toch anders dan in een voetbalstadion. En het is nu ook in de winter en niet in de zomer. Er is geen Plein van de Hemelse Voorpret. Dus het zal anders zijn", zegt Joyce. "Ik verwacht ook meer publiek uit de Randstad, dat zijn andere mensen qua sfeer. Maar ik ben allang bij dat Guus weer speelt, zegt de geboren Brabantse, die nu in het Gelderse Oosterbeek woont.

"De beleving is iedere keer anders."

Een deel van de concerten van Meeuwis in Eindhoven bezocht ze alleen. “Maar je komt vanzelf mensen tegen die je kent. Of je sluit aan bij een groepje mensen die je daar leert kennen. Het is gewoon bijzonder om iedere dag te gaan. De beleving is iedere keer anders, ik sta ook vaak op een andere plek. Met mijn kinderen zit ik op de tribune en zelf sta ik op het veld.”

Ook de zanger is ieder optreden anders. “De eerste show is hij vaak wat gespannen. Gaat alles wel goed? Op zondag zie je dan een veel relaxtere Guus.”

Update 10.30: Kaartjes voor de woensdag en vrijdag zijn inmiddels binnen, laat Joyce weten. "Woensdag ga ik met mijn zoons en vrijdag met Jana. Mijn nichtje koopt kaarten voor donderdag. Ze staat in de wachtrij."

