Moskee sluit deuren vanwege vele coronabesmettingen in Den Bosch

De Marokkaanse moskee Arrahma aan de Vogelstraat in Den Bosch sluit tot zeker 23 mei de deuren. Reden zijn de vele coronabesmettingen in de gemeente. Een pijnlijk besluit om te nemen, uitgerekend tijdens de ramadan.

'We voelen ons verantwoordelijk'

Hij wijst op de hoeveelheid coronabesmettingen in de stad. "Niet specifiek in de moskee, maar wij horen geluiden dat er her en der Marokkaanse mensen besmet zijn. Waar dat gebeurd is, God mag het weten. De GGD zal navraag doen naar de herkomst. Maar wij willen voorkomen dat het virus terugslaat naar de moskee, waardoor er bij de moskee een soort brandhaard ontstaat."