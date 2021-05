Moskeeën sluiten deuren vanwege vele coronabesmettingen in Den Bosch

Twee Marokkaanse moskeeën in Den Bosch sluiten voorlopig de deuren. Het gaat om Moskee Arrahma aan de Vogelstraat en om Moskee Attakwa aan de Van Tuldenstraat.

'Arrahma' sluit tot zeker 23 mei de deuren. Reden zijn de vele coronabesmettingen in de gemeente. Een pijnlijk besluit om te nemen, uitgerekend tijdens de ramadan. "De laatste tien dagen van de ramadan zijn voor ons enorm belangrijk", knikt woordvoerder Achmed Erassan. "Maar we kunnen niet anders."

Ook Moskee Attakwa sluit uit voorzorg; er zijn geen leden besmet. "Maar het besluit is wel genomen voor de veiligheid en bescherming van onze bezoekers", zo staat op de facebookpagina van de moskee . Hoe lang de deuren op slot blijven, is onduidelijk.

'We voelen ons verantwoordelijk'

Arrahma-woordvoerder Erassan wijst op de hoeveelheid coronabesmettingen in de stad. "Niet specifiek in de moskee, maar wij horen geluiden dat er her en der Marokkaanse mensen besmet zijn. Waar dat gebeurd is, God mag het weten. De GGD zal navraag doen naar de herkomst. Maar wij willen voorkomen dat het virus terugslaat naar de moskee, waardoor er bij de moskee een soort brandhaard ontstaat."