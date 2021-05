Zoveelste das aangereden op dodenweg, 'Er moet hier iets gebeuren'

Een onwelkome verrassing voor boswachter Mari de Bijl, vrijdagmorgen. Hij vindt een dode das op de Somerenseweg tussen Someren en Heeze. De derde al, in twee maanden tijd. “Het is een dodenweg”, aldus Mari. Hij vindt niet alleen dassen, maar ook aangereden reeën en wilde zwijnen. “Er moet echt wat gebeuren. Dieren lopen gevaar en mensen kunnen uit schrik ook zo tegen een boom eindigen.”

Mari is blij dat de das er nog ligt, zodat hij mee kan worden genomen om onderzocht te worden, als het een zogend vrouwtje is, moet op zoek worden gegaan naar de jongen. Vaak is dat snel te zien, in dit geval is dat wat lastiger. “Alle ingewanden zijn eruit, normaal zou je de tepels zien zitten.”