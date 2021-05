Inbreker mishandelt 77-jarige bewoner, twee jaar cel

Foto: SK Media/SQ Vision vergroot

Een 19-jarige man die vorig jaar oktober een 77-jarige zwaar mishandelde bij een inbraak in Overloon, moet twee jaar de cel in. De inbreker sloeg de man op zijn gezicht en hoofd toen die hem betrapte. Ook stal hij zijn horloge en twee sieraden. Naast de celstraf moet de 19-jarige een schadevergoeding betalen, bepaalde de rechtbank in Den Bosch vrijdag.

De jonge inbreker was rond vijf in de ochtend uur het huis aan de Stevensbeekseweg in Overloon binnengedrongen. De bewoner hoorde hem en ging kijken. Na de worsteling en mishandeling die volgden, moest het slachtoffer naar het ziekenhuis. Zijn vrouw bleef ongedeerd.

Vlakbij het huis werd de dader aangehouden. Kort voor de inbraak brak hij ook op andere plaatsen in de buurt in. Zo stal hij onder meer een paar flessen bier uit een schuur en rugtassen uit een gastverblijf. Ook voor die vergrijpen is hij veroordeeld.

De rechtbank heeft in het oordeel rekening gehouden met de jonge leeftijd van de inbreker en dat hij spijt heeft getoond. Dat weegt volgens de rechter echter niet op tegen de ernst van de gewelddadige inbraak en de impact op het slachtoffer en zijn vrouw. De celstraf wordt afgetrokken van de tijd die de man in voorarrest zat.

