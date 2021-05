Mari en Elly moeten hun terras na een week weer sluiten: 'Echt vervelend'

Elly tapt zaterdag haar laatste biertjes (foto: Lola Zopfi). vergroot

Mari en Elly van Helmont waren met hun lunchroom La Plaza in het overdekte winkelcentrum van Oosterhout net een week geopend toen ze hoorden dat ze weer moeten sluiten. Alles hadden ze al opnieuw ingekocht. Frisdrank, bier en een hoop nieuwe spullen. Maar donderdag stond opeens een handhaver aan de deur en na zaterdag moeten ze sluiten. “We waren net blij dat we weer aan de gang konden", zegt eigenaresse Elly. "Ik ben verdrietig en kwaad."

Vrijdagmiddag ruimt Elly de laatste tafel af van haar terras. “Het was heel druk vandaag. Er kwamen steeds weer nieuwe mensen.” Twee mannen zitten nog aan een tafeltje te genieten van een biertje. “We hebben veel vaste klanten”, legt Elly uit. “En die balen er ook heel erg van dat we weer moeten sluiten.”

Mari staat ondertussen in de keuken een appeltaartje in te pakken voor een mevrouw. “Ondertussen zijn we wel wat gewend”, vertelt hij. “Maar nu is het wel heel erg vervelend want de omzet die we verdiend hadden, gaat nu op aan de rekeningen voor de nieuwe spullen en voorraad die we aangeschaft hadden.”

Na maanden dicht te zijn geweest mocht ook La Plaza woensdag 28 april weer de deuren openen. Dat duurde alleen niet lang want een week later werd besloten door de gemeente dat de lunchroom weer het terras moet sluiten. Samen met de andere brasserieën die in het overdekte winkelcentrum zitten.

“Er was wel wat onzekerheid”, zegt Mari. “Omdat ons terras samen met drie andere brasserieën overdekt is. Maar de burgemeester had besloten dat ons terras hetzelfde was als de buitenterrassen. En dus mochten we open. Schijnbaar is er door iemand toch commentaar gemaakt. Misschien door andere brasserieën uit andere steden die niet open mochten.”

“Buiten is de horeca open, maar wanneer zijn wij dan aan de beurt?”

“Ik vind het belachelijk dat ze dicht moeten”, zegt een meneer die op het terras van La Plaza zit. “Het is echt erg wat deze mensen moeten doormaken nu. En niet alleen zij, ook de andere ondernemers hier in het winkelcentrum. Het zijn allemaal hard werkende mensen die al het hele jaar gestraft worden.”

Mari en Elly mogen zaterdag nog open zodat ze hun voorraad op kunnen maken. Daarna moet het terras weer dicht. Ze blijven wel open om iets af te halen. “Het winkelcentrum krijgt toch een beetje oneerlijke concurrentie”, zegt Mari. “Buiten is de horeca open, maar wanneer zijn wij dan aan de beurt?”

