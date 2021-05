De winnaars van LEGO Masters zijn bekend: ‘Het was zó spannend'

De winnaar van LEGO Masters is bekend (foto: Frank Micelotta/Fox/Picturegroup/REX). vergroot

Alle stemmen voor de finale van LEGO Masters zijn geteld. Roy (33) uit Bergen op Zoom en zijn Belgische vriend Thomas (29) zijn als winnaars uit de bus gekomen van het populaire RTL4-programma. Ze zijn dolblij: “We konden het niet geloven!”

De finale van het populaire televisieprogramma werd zaterdagavond uitgezonden. Diverse legostellen namen het tegen elkaar op en moesten binnen 28 uur een meesterlijke creatie bouwen. Richtlijnen hadden ze daar niet voor: de eigen fantasie was leidend in deze vrije opdracht.

Aan Roy en Thomas is dat wel besteed. Thomas bouwt al zijn hele leven met lego en gaat voor de technische hoogstandjes, terwijl Roy zijn creativiteit de vrije loop laat gaan. Hoe kan het ook anders: ze wonen samen in een zelfgebouwd huis vlak over de grens.

“Het was zó spannend.”

In de finale vielen ze met een zelfbedachte slapende reus die uit zijn slaap ontwaakt, behoorlijk op. Bijzonder was ook de combinatie met de skipiste, die als rode draad in het privéleven van het stel loopt. Beiden zijn namelijk gek op skiën.

Roy uit Bergen op Zoom en Thomas (foto: RTL). vergroot

“Het was zó spannend”, zegt Roy. “Iedereen is zo goed in het bouwen met lego en we hadden eigenlijk niet verwacht dat we de finale zouden halen. Ergens in de middenmoot zou leuk zijn, dachten we.”

Hoe anders het kan lopen, weten de tortelduifjes nu uit eigen ervaring. Niet alleen wisten ze de meeste kinderstemmen aan hun zijde te halen. Ook de brickmasters – professionele legobouwers – waren razend enthousiast.

“We hadden haast niet door dat we hadden gewonnen.”

“We hadden haast niet door dat we hadden gewonnen”, vertelt Thomas na. “Je leeft zo in het moment en bent helemaal overdonderd van alle confetti, de camera’s, de lichten en van de spanning die wordt opgebouwd.”

Terwijl de finale zaterdagavond werd uitgezonden, zijn de opnames al een half jaar geleden geschoten. Ze hebben dus behoorlijk op hun handen moeten zitten. Maar nu – na een half jaar geduld – is het grote woord eruit: zíj zijn de winnaars van LEGO Masters 2021.

Lego speelde altijd al een hobbyrol in het leven van Thomas en sleurde Roy in zijn passie mee. Zeker nadat ze jaren geleden bij toeval samen bij een legopark in Duitsland belandden. Sindsdien vormen de bouwsteentjes mede de lijm in hun relatie. Zeker nu, in coronatijd, kunnen ze er hun ei volledig in kwijt. “Het werkt enorm ontspannend”, zegt Roy. Maar of dit legoavontuur hun hobby verandert? “Nee”, beweert hij, “het is en blijft een hobby. Een heel leuke, dat dan weer wel.”

Brabanders blijken bijzonder goed in het maken van bijzondere Lego-bouwwerken. Het vorige seizoen werd namelijk gewonnen door Jan en Lola uit Boxtel.

