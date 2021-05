FC Den Bosch zegeviert met trainer Jack de Gier die nog een seizoen blijft

FC Den Bosch-speler Mats Deijl (rechts) (foto: Orange Pictures/Ben Gal) vergroot

Een wisselend avondje voor de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie. NAC (2-0) en FC Den Bosch (4-1) wonnen, Helmond Sport en TOP Oss hielden elkaar in evenwicht (1-1) en Jong PSV (0-1) en FC Eindhoven (2-1) bleven verstoken zonder punten.

FC Den Bosch - Telstar: 4-1.

Nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie FC Den Bosch heeft in eigen huis zeer overtuigend Telstar verslagen. In De Vliert eindigde het duel met 'de witte leeuwen' in 4-1. Via Junior van der Velden en Sebastiaan van Bakel kwam de thuisploeg voor rust al op een comfortabele voorsprong (2-0). Na de thee werd het 4-0 via Jizz Hornkamp en wederom Van Bakel. Telstar-speler Ilias Bronkhorst maakte de eretreffer: 4-1. Na het duel werd bekend dat FC Den Bosch-trainer Jack de Gier nog een seizoen heeft bijgetekend.

Helmond Sport - TOP Oss: 1-1.

De nummer 10 tegen de nummer 11, oftewel: Helmond Sport tegen TOP Oss. In de eindstand ontliepen ze elkaar net als in het aantal punten (beide 44) helemaal niets. In Helmond werd het 1-1. Kyvon Leidsman schoot de uitploeg nog wel op 0-1, maar Helmond kwam via Lance Duijvestijn in de slotfase langszij.

Roda JC - FC Eindhoven: 2-1.

Ondanks een 0-1 voorsprong kon FC Eindhoven die ruststand niet verzilveren. In Kerkrade werd het 2-1 tegen Roda JC. Jort van der Sande schoot de Eindhovenaren langs de Limburgers, maar wist die score na de pauze niet verder uit te breiden. Erik Falkenburg en Kees Luijckx schoten Roda uiteindelijk naar de winst. FC Eindhoven staat nu vijftiende.

Jong PSV - FC Volendam: 0-1.

Tegen nummer zes FC Volendam van de Keuken Kampioen Divisie heeft Jong PSV niet weten te stunten. De uitploeg zegevierde met 0-1 dankzij een doelpunt van Martijn Kaars. Daardoor zijn de palingboeren zeker van play-offs. Jong PSV vindt zichzelf terug op de veertiende stek.

NAC - MVV: 2-0.

NAC heeft vrijdagavond in het eigen Rat Verlegh Stadion met 2-0 van MVV gewonnen. Mounir El Allouchi scoorde beide treffers. Door de overwinning en het gelijke spel van De Graafschap bij Jong Ajax kan NAC zelfs nog tweede worden en direct promoveren. Al is daar tijdens deze superspannende strijd wel een klein wonder in de laatste speelronde voor nodig. Lees hier het wedstrijdverslag.

