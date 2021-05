NAC wint van MVV en mag nog hopen op klein wonder

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Mounir El Allouchi scoort voor NAC vanuit een strafschop. Volgende Vorige vergroot 1/3 Mounir El Allouchi scoorde twee keer voor NAC tegen MVV.

NAC heeft vrijdagavond in het eigen Rat Verlegh Stadion van MVV gewonnen. In Breda werd het 2-0 door twee goals van Mounir El Allouchi. Door de overwinning en het gelijke spel van De Graafschap bij Jong Ajax kan NAC zelfs nog tweede worden en direct promoveren. Al is daar tijdens deze superspannende strijd wel een klein wonder in de laatste speelronde voor nodig. Vier zaken die opvielen in Breda.

Ronald Strater Geschreven door

1. Opmaat naar play offs

NAC begon het thuisduel tegen MVV met dezelfde opstelling als waarmee het afgelopen maandag in Nijmegen met 2-0 van NEC won. Coach Maurice Steijn, enigzins bekomen van de commotie rondom zijn tripje naar Ibiza, moet zijn ploeg in ieder geval preparen voor de play offs en dan is het zaak dat er duidelijkheid is over de aanpak en de poppetjes. Toch hoopt de trainer voor die belangrijke nacompetitie nog wat te kunnen wijzigen, want hij mist nog altij de ervaren spelers Lex Immers, Mario Bilate en Moreno Rutten.

2. El Allouchi krijgt en verzilvert weer een strafschop

Om met een goed gevoel de play offs in te gaan, was het zaak dat NAC de competitie met een goed resultaat afsluit. Voordat Cambuur woensdag in Leeuwarden de laatste tegenstander is, leek MVV thuis een prima mogelijkheid om vertrouwen te tanken. Die ploeg had dit seizoen niets meer te winnen of te verliezen. Hoewel het initiatief heel de eerste helft bij NAC lag, kostte dat nog best enige moeite. Maar uiteindelijk kon Mounir El Allouchi na bijna een half uur spelen via een strafschop de thuisploeg op voorsprong zetten. Een penalty die hij overigens, net als afgelopen maandag, zelf had verdiend nadat aanvoerder Luc Mares hem had gevloerd. Ook daarna bleef het NAC dat de klok sloeg, maar het leverde alleen nog een grote, maar gemiste kans voor Marouan Azarkan op.

3. Saaie tweede helft

Ondertussen zaten veel NAC-supporters thuis al vijfenveertig minuten te vloeken omdat zij vanwege een programmeringsfout verstoken bleven van de livebeelden op ESPN. Een kwartier na rust kwam het signaal dan toch door, maar dat bleek geen traktatie. Want hoewel MVV iets meer uit de schulp kwam, sloeg het aanvallend veelal nog geen deuk in een pakje boter. Helaas kon NAC ook niet overtuigen, al kreeg de ploeg een handjevol kansen op de tweede treffer. Dat lukte uiteindelijk Mounir El Allouchi toch in de 77e minuut. Van een metertje of achttien maakte hij met een mooie volley zijn tweede treffer van de wedstrijd, 2-0.

4. Houdini-act nog mogelijk

Voor het duel tegen de Limburgers hoopte NAC nog altijd beslag te kunnen leggen op de derde plek in de competitie. Die plaats geeft in de play offs namelijk meer thuisvoordeel en bovendien wordt de eredivisieploeg pas in de finale getroffen. Dat kan nog steeds, maar door het gelijke spel van De Graafschap heeft de ploeg zelfs nog een minimale kans om tweede te worden. Daar is dan in de laatste speelronde wel een wonder en een soort Houdini-act voor nodig.

