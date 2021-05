Coronanieuws: 'Veel coronapatiënten houden last van brein'

05.56



Vicepresident John Coates van het Internationaal Olympisch Comité, heeft vrijdag gezegd dat er niets meer is dat de Olympische Spelen in Tokio dit jaar nog in gevaar kan brengen. Coates deed die uitspraak ondanks de coronapandemie, die de oorzaak was dat het internationale sportspektakel vorig jaar werd uitgesteld. Coates antwoordde zaterdag ontkennend op de vraag of er een scenario is dat ervoor kan zorgen dat de Spelen voor juli alsnog worden uitgesteld of afgelast.