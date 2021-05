Coronanieuws: weer minder coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

10.36



De gemeente Sint-Michielsgestel roept horecaondernemers in de gemeente op, nu er mooi weer in aantocht is, om parasols en zonneschermen bij het terras in te klappen en windschermen om het terras heen weg te halen. "Op die manier kan goed geventileerd worden op de terrassen en houden we het veilig. Dat is in het belang van de volksgezondheid en in het belang van iedereen die reikhalzend uitkijkt naar verdere versoepelingen van de coronamaatregelen."