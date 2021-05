Derde brand in een week in Helmondse wijk, politie vermoedt brandstichting

Wachten op privacy instellingen... De brand aan het Peelhof in Helmond brak rond zes uur zaterdagochtend uit (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Brand verwoest schuur bij huis in Helmond

Een schuur en een bijgebouw van een huis aan het Peelhof in de Helmondse wijk Rijpelberg zijn zaterdagochtend vroeg in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt of er een verband is met twee branden vorige week in dezelfde wijk.

Het vuur aan het Peelhof werd zaterdagochtend rond zes uur ontdekt. De brandweer had het vuur rond halfzeven onder controle. "Maar de schuur is helemaal weg", laat een ooggetuige weten. "Ook een auto, die daarvoor geparkeerd was, heeft schade opgelopen en ook het huis liep behoorlijk wat schade op."

Onderzoek

Bij de brand zou niemand gewond zijn geraakt. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht.

"Dit is al de derde brand in een week tijd hier in deze wijk", laat de ooggetuige weten. Een week geleden ging aan het Baroniehof een auto in vlammen op en aan het Twentehof een schuur.

Nog meer branden

Volgens een buurtbewoonster zou de brand van zaterdagochtend zelfs al de vierde of vijfde in de wijk Rijpelberg zijn. "In de nacht van 25 op 26 april zijn er op twee plaatsen namelijk containers aangestoken", laat ze weten. "Dat waren de eerste branden van deze reeks."

Van de schuur naast het huis aan het Peelhof in Helmond bleef niets over (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

