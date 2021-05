Buurt verdenkt hangjeugd van brandstichting Helmond: 'Veel overlast hier'

De schade aan het huis aan het Peelhof in Helmond is aanzienlijk (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). Van de schuur naast het huis aan het Peelhof in Helmond bleef niets over (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 De schade aan het huis aan het Peelhof in Helmond is aanzienlijk (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

De vermoedelijke brandstichting zaterdagochtend in de Helmondse wijk Rijpelberg is mogelijk het werk van hangjongeren. Een goede vriendin van het slachtoffer is daarvan overtuigd. Volgens haar is de man 'de enige die zijn mond tegen hen durfde open te trekken'. Het slachtoffer is nu bij zijn ouders en de vriendin weet niet of hij nog terug wil keren naar zijn huis aan het Peelhof.

De brand veroorzaakte zaterdagochtend vroeg flinke schade aan een huis aan het Peelhof en legde een schuur volledig in de as. In de wijk is het al langer onrustig. Dat vertelt een goede vriendin van de bewoner van het getroffen huis. Dit is al de derde brand in deze wijk in een week tijd. "Ze hebben hier veel overlast van hangjongeren."

"Mijn vriend vertelde me 's ochtends vroeg over de brand die hier woedde en liet me de beelden zien", vertelt de vrouw. "Toen hebben we meteen onze spullen gepakt en zijn we meteen hier naartoe gegaan."

Blowen, schelden en tieren

Toen ze aankwamen, bleek de bewoner al veilig bij zijn ouders te zijn. "Hij is een heel aardige, vriendelijke man. Hij doet alles voor iedereen. Niets is hem te gek, je kan hem altijd bellen. Hij was zo trots op alles wat hij had..."

De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. De vrouw denkt ook dat er sprake is van opzet. "Er is hier al vaker heibel geweest met jongeren", vertelt ze. "Ze roken joints, zijn alleen maar aan het schelden en tieren... Als ik hier liep, werd ik ook door hen aangesproken als vrouw. Mensen hebben zoveel overlast van hen... Iedere keer is er benadrukt dat hier iets aan gedaan zou moeten worden, maar er wordt vrij weinig aan gedaan."

'Hij durfde als enige zijn mond open te trekken'

De vrouw denkt dat die jongeren ook deze brand op hun geweten hebben. "Honderd procent zeker", knikt ze. "Een van hen heeft dit gedaan."

Ze heeft wel een idee waarom. "Omdat deze man de enige is die zijn mond tegen hen durfde open te trekken. Altijd op een superaardige manier, hoor. Kei-netjes. Het kan best zijn dat je iemand niet mag, maar zeg zoiets iemand dan recht in zijn gezicht! Pak niet iemands bezit af! Ik ben zo ontzettend boos!"

Best overstuur

De vrouw is van plan vandaag nog even naar het slachtoffer toe te gaan. "Even kijken of we iets voor hem kunnen betekenen, qua overnachting of zo. Hij is nu bij zijn ouders en best overstuur."

Of de man na deze brand nog wil terugkeren naar zijn huis, is niet bekend. "Maar ik hoop dat hij hier niet meer terugkomt", vertelt de vrouw. "Ik zal er alles aan doen om hem hier weg te houden, uit deze wijk. Hier wil toch niemand wonen?"

Beelden

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.