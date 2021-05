Duif sterft gruwelijke dood in de lucht: 'Hier kan ik om huilen'

Zo vond Richard de duif op zijn stoep. (Foto: Richard Jansen) vergroot

Tilburger Richard Jansen en zijn vriend deden vrijdag een lugubere vondst. Terwijl ze samen in de voortuin aan het werk waren, ontdekten ze een dode duif op de stoep bij hun voordeur. Er was een ijzerdraad om de nek van het diertje vastgeknoopt, waaraan twee heliumballonnen waren bevestigd. "Dat mensen tot zoiets in staat zijn, waar zijn we toch mee bezig? Ik ben een grote kerel, maar hier kan ik om huilen."

Richard vermoedt dat de dader of daders de duif hebben gevangen en daarna met het ijzerdraad en de ballonnen in de weer zijn gegaan. Van toeval is volgens hem geen sprake. "Het ijzerdraad zat strak om het nekje heen. Ze hebben de uiteinden daarna doelbewust om elkaar gedraaid, zodat er een soort knoop ontstond", zegt Richard.

"Het moet een grote lijdensweg zijn geweest, afschuwelijk."

"Met een gewone ballon had het dier nog gewoon naar beneden kunnen komen, dan hadden we 'm misschien nog kunnen redden", vervolgt hij. "Maar die heliumballonnen, daar zit gas in. Dan kan zo'n beestje spartelen wat hij wil, hij komt niet meer aan de grond. Waarschijnlijk is hij in de lucht gestorven en heeft hij daarna nog een tijd dood in de lucht gehangen. Het moet een grote lijdensweg zijn geweest, afschuwelijk."

Richard is geschokt door wat hij aantrof. "Ik ben er echt ziek van. Dat mensen tot zoiets in staat zijn, waar zijn we toch mee bezig? Ik ben een grote kerel, maar hier kan ik om huilen."

Het is de eerste keer dat Richard wordt geconfronteerd met zo'n groteske vorm van dierenmishandeling in zijn buurt. "Het kan natuurlijk zijn dat het dier helemaal niet van hier kwam, en een heel stuk verder is gedreven door die ballonnen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.