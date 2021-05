Ernestas verloor z'n broer bij brand Werkendam: ‘Hij had het naar zijn zin'

Aurimas Kleinas uit Litouwen kwam om bij de brand (foto: Ernestas Kleinas). vergroot

De pijn is onbeschrijfelijk voor Ernestas Kleinas uit Litouwen. Hij verloor zijn broer Aurimas (31) zondag bij de fatale brand in Werkendam. “Zijn vrouw en drie kinderen moeten nu zonder hem verder.”

Een telefoontje zette de wereld van zijn familie compleet op zijn kop. “Zijn vrouw kreeg een belletje van het bedrijf. Ze zeiden dat er een enorme brand was en dat ze hem niet konden vinden. Ze was er echt kapot van”, zo beschrijft Ernestas telefonisch vanuit Litouwen. “Het was vreselijk.”

“Toch blijf je dan hoop houden. Je hoopt dat alles oké is”, vertelt Ernestas hoorbaar emotioneel. “Misschien was hij toevallig net op pad.” Alle hoop vervaagde toen het telefoontje kwam dat zijn lichaam was gevonden.

Zijn broer vindt het nog altijd moeilijk om erover te praten. “Hij woonde er precies twee weken”, vertelt Ernestas. “Hij ging naar Nederland omdat zijn salaris in Litouwen te laag was. Hij had financiële problemen.” Hij was van plan om enkele jaren te blijven.

“Over vier weken had hij vakantie en zou hij teruggaan.”

Volgens zijn broer wilde hij zo voor zijn gezin zorgen. Het slachtoffer en zijn vrouw hebben een 3-jarig zoontje en twee oudere dochters. Ze woonden in het Litouwse stadje Alsedžiai. Aurimas had zelfs al plannen om even terug te komen naar Litouwen. “Over vier weken had hij vakantie en zou hij teruggaan.” Het mocht niet zo zijn.

Volgens Ernestas had zijn broer het erg naar zijn zin in Nederland. “Hij stuurde nog foto’s van het appartement naar zijn vrouw. Hij was er heel blij mee. We hebben hem nooit horen klagen.”

“Het was een grappige, aardige en sociale man.”

Wanneer de uitvaart is, is nog niet bekend. “Zijn lichaam moet eerst nog naar Litouwen worden gebracht. Het papierwerk is nog niet in orde.“ Ondertussen koestert Ernestas de herinneringen aan zijn broer. “Het was een grappige, aardige en sociale man.”

De broer volgt het nieuws over de brand op voet. Wat de oorzaak van de brand is, weet hij niet. Hij is op de hoogte dat er al ruim 30.000 euro is ingezameld via een crowdfundingactie. Het bedrijf wil dat aan de familie schenken. “De hele familie is iedereen die aan ons denkt heel dankbaar”, benadrukt hij. “Zijn vrouw kan haast niet geloven dat er zoveel goede mensen zijn.”

De brand in het appartement boven timmer- en interieurbedrijf Hoogendoorn aan de Beatrixhaven in Werkendam brak zondagochtend rond acht uur uit. Het vuur sloeg over naar het timmer- en interieurbedrijf in de scheepsbouwbranche.

De drie Litouwse medewerkers van een bedrijf dat met Hoogendoorn samenwerkt, kwamen daarbij om het leven. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het ging om een noodlottig ongeluk. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.

