Jade zit vol spanning achter haar laptop want ze wil Songfestivalkaartjes

Het was een spannende ochtend voor Jade van Baest (27) uit Helmond. Ze kreeg de kans om kaartjes voor het Eurovisie Songfestival te bemachtigen. "Ik vind het zo spannend!", zegt ze een half uur voor de verkoop start.

Jade had kaartjes voor het Eurovisie Songfestival van vorig jaar en baalde als een stekker toen dat niet door ging. "Ik heb toen wel een traantje moeten laten." Maar zaterdag krijgt ze een nieuwe kans. Iedereen die een kaartje had voor 2020, heeft namelijk een link gekregen om om twaalf uur opnieuw aan de online verkoop mee te doen.

Je kan alleen een kaartje kopen voor dezelfde show waar je er vorig jaar ook een voor had. Voor Jade betekent dat dat ze kans maakt op twee verschillende shows: de eerste en de tweede juryvoorronde op 17 en 19 mei in Rotterdam Ahoy. "Dat is eigenlijk de generale repetitie voor de halve finales die op tv komen." Op basis daarvan verdelen de jury's hun punten.

"Nu het Songfestival in Nederland is, moet ik er gewoon bij zijn."

Jade is al jaren een grote fan van het Eurovisie Songfestival. "Ik begon ermee toen ik twaalf jaar oud was. Het Songfestival-wereldje is echt een aparte wereld. Je raakt ermee besmet en komt er niet meer vanaf. Het is een gevoel wat je niet kunt omschrijven. En nu het Songfestival in Nederland is, moét ik er gewoon bij zijn."

Toch heeft ze nog getwijfeld of ze wel wilde gaan. "Er liggen toch nog veel mensen in het ziekenhuis en mensen in mijn omgeving zijn nog niet gevaccineerd. Dus ik heb er goed over nagedacht of het wel zo verstandig is. Maar tegen de tijd dat de shows zijn, hebben de meeste mensen in mijn omgeving wel hun vaccin gekregen." Jade vond het dus veilig genoeg om te gaan.

"De kans op een kaartje is waarschijnlijk zo'n vijftig procent."

Om half twaalf zit Jade klaar met twee laptops en trillende handen. Via de telefoon is de vriendin met wie ze naar het Songfestival gaat erbij, voor mentale steun. "Ik ben heel zenuwachtig", vertelt ze terwijl ze de tijd in de gaten houdt. "Ik heb nog geprobeerd om te berekenen hoe groot de kans is dat ik een kaartje bemachtig. Waarschijnlijk zo'n vijftig procent, dus dat is best groot."

Maar om vijf minuten over twaalf zakt de moed haar alweer in de schoenen. "Vorig jaar had ik binnen vijf minuten een kaartje. Ik heb me er eigenlijk niet op voorbereid wat ik moet doen als het niet lukt." Gelukkig voor Jade is dat ook niet nodig. Een paar minuten later komt ze door de wachtrij en lukt het haar twee kaartjes te kopen voor zowel de eerste als de tweede juryvoorronde.

"Het voelt een beetje als de loterij winnen."

"Nou ik trek een fles wijn open!", juicht Jade. "Dit had ik niet durven dromen. Echt hartstikke gaaf. Het voelt een beetje als de loterij winnen. Dit is iets wat ik al mijn hele leven wil."

De shows worden dit jaar wel anders dan normaal, door de coronaregels die er gelden. Maar dat drukt de pret niet. "Het wordt een show om nooit te vergeten." Toch is het nog niet helemaal zeker of Jade erbij kan zijn. Ze moet zich van tevoren nog laten testen op het coronavirus. Bij een positieve test, mag ze uiteraard niet naar binnen. "Ik ga er nu wel extra op letten dat ik zo min mogelijk met anderen in aanraking kom."

