Man gewond bij steekpartij in Gemert, vrouw opgepakt

Bij een steekpartij aan de Pandelaar in Gemert is zaterdagmiddag rond halftwee een 35-jarige man gewond geraakt. Agenten hebben een 48-jarige vrouw uit Helmond opgepakt voor betrokkenheid bij de steekpartij.

Het gebeurde bij een kassencomplex aan de Pandelaar. Over de toedracht is nog niets bekend, Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.