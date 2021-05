Achtervolging over de A50 en door dorpen, één man opgepakt

Archieffoto vergroot

De politie heeft twee auto's achtervolgd die gevaarlijke toeren uithaalden op de A50 bij Veghel. Ze kon een 34-jarige man uit Heumen in Gelderland aanhouden. Hij had drugs gebruikt en in zijn bestelbus lagen gestolen spullen. De politie is nog op zoek naar de bestuurder van de andere auto.

Omdat de twee bestuurders gevaarlijk reden op de snelweg bij Veghel gaf de politie de auto en de bestelbus een stopteken. De twee gaven echter gas en de bestuurder van de bestelbus haalde gevaarlijke toeren uit om te ontkomen aan de politie.

Zo reed hij onder meer met hoge snelheden door meerdere dorpen en reed hij in op een van de politieauto's. Hij probeerde gestolen spullen te dumpen door slingerend over de weg te rijden.

De man kon worden aangehouden omdat hij uiteindelijk zelf tegen een obstakel reed. Hij probeerde nog te voet te ontkomen, maar agenten konden hem inhalen. Zijn rijbewijs was al eerder ongeldig verklaard.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.