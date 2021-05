Play-offavontuur hockeymannen Den Bosch voorbij na verlies van Bloemendaal

Wouter Jolie (Bldaal) met Imre Vos (Den Bosch) tijdens de eerste wedstrijd van de halve finales play-offs (foto: ANP/Hollandse Hoogt/Koen Suyk). vergroot

De hockeymannen van Den Bosch kwamen woensdag voor het eerst in twintig jaar terug in de strijd om het kampioenschap. Helaas voor de heren zit het play-offsprookje er nu alweer op. Bloemendaal was zaterdag te sterk voor HC Den Bosch.

De mannen van Den Bosch wisten dat het een lastige strijd ging worden tegen titelfavoriet Bloemendaal. Al was de enige nederlaag dit seizoen van Bloemendaal juist in en tegen Den Bosch (1-0). Hoewel Den Bosch sterk begon, won de huidige landskampioen met 3-0 van de Bossche mannen.

In 1998 won Den Bosch voor het eerst in de geschiedenis de landstitel bij de vrouwen én de mannen. Hoewel de mannen in 2001 ook nog een landstitel veroverden, kun je stellen dat het mannen- en vrouwenhockey in Den Bosch daarna nogal uit elkaar is gegroeid.

De wedstrijd werd gespeeld zonder publiek. Oud-voorzitter Mieke van den Akker vindt dat erg jammer: “Zonder corona was het uitverkocht geweest met 4000 fans net zoals in 2001.”

De meest dappere fans waren echter toch afgereisd naar Bloemendaal en namen genoegen met een plekje op de openbare weg.

