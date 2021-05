Rosmalen heeft er een nieuwe miljonair bij, inwoner wint 2,5 miljoen

Een inwoner van Rosmalen mag zichzelf sinds zaterdagavond miljonair noemen. Hij of zij heeft namelijk de Lotto Jackpot van 2,5 miljoen gewonnen.

De gelukkige winnaar kan nu meer dan zeventien gloednieuwe Tesla's kopen, in dit huis in Rosmalen trekken of duizend keer op een luxe vakantie gaan. Er gaat namelijk nog dertig procent belasting van het geldbedrag af, waardoor de inwoner van Rosmalen toch een mooi bedrag van ruim 1,7 miljoen overhoudt.