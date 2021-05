Moedereend met frisdrank overgoten en eieren kapot gegooid: 'Zijn sadisten'

Een aantal jongen kon worden opgevangen (foto: Vooropvang de Maashorst). vergroot

Een moedereend is zaterdagavond in Uden door twee kinderen overgoten met frisdrank. Toen de eend haar nest verliet, hebben de kinderen al haar eieren kapot gegooid. Opvang De Maashorst heeft de eenden opgevangen en is compleet verbouwereerd over de bizarre actie. "Dit zijn sadisten."

Vooropvang de Maashorst zegt: "Het moet niet gekker worden." De eend liet haar tien eieren achter omdat ze verjaagd werd toen de frisdrank over haar heen werd gegooid.

"Twee eendjes zijn in de jaszakken van de jongens verdwenen."

"Twee lieve meiden van twaalf hebben het zien gebeuren. Zij hebben meteen de dierenambulance gebeld. De jongens goten cassis uit een blikje of flesje over de eend en daarna hebben ze één voor één de eieren kapot gegooid. Gelukkig zijn acht eendjes direct naar ons gebracht. De twee anderen zijn in de jaszakken van de jongens verdwenen", vertelt Sharon Van Offeren van de opvang.

Acht jongen zijn opgevangen (foto: Vooropvang de Maashorst). vergroot

De eendjes zaten dus nog in de eieren en zouden pas over één tot drie dagen uitgebroed worden. "Er is dus een overlevingskans maar ze hebben een behoorlijke smak gekregen. Sommigen hebben wondjes en we weten niet wat de inwendige schade is."

"We hopen dat de ouders het enige juiste doen."

De jongens die de eenden mishandelden zijn volgens de opvang twee getinte jongens van zo'n twaalf tot veertien jaar oud. Eén had een zwarte jas aan. De ander een witte broek, wit met zwarte jas en een rode koptelefoon. De opvang hoopt dat iemand iets heeft gezien. De mishandeling gebeurde rond kwart voor negen aan de Hoogzoggel. "We hopen dat een vader of moeder vanavond iets ziet of hoort en het enige juiste doet. Dat betekent ons bellen zodat de twee eendjes alsnog naar ons kunnen komen."

"Het is moeilijk om de gedachtegang van zulke jongens te begrijpen. Het zijn sadisten, dat is het enige woord waarmee we ze kunnen omschrijven", zegt ze. "We zijn de hele avond op zoek geweest naar de jongens samen met de boa’s van de gemeente Uden. Er is ook melding gedaan bij de politie.”

Duif mishandeld

Eerder op de dag vond er ook al een brute vorm van dierenmishandeling plaats in Tilburg. Toen was er ijzerdraad om de nek van een duif vastgeknoopt, waaraan twee heliumballonnen waren bevestigd. De vogel overleefde dat niet.

