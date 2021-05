Coronanieuws: weer minder coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

04.21



Tijdens het ontruimen van een plein in Brussel zijn zondagnacht schermutselingen uitgebroken tussen ongeveer vijfhonderd feestende jongeren en de politie. Er werden spullen naar agenten gegooid. De politie greep rond halftwee in nadat een paar duizend jongeren zaterdagavond na sluiting van de terrassen in de Belgische hoofdstad Brussel bleven hangen en feesten. Bijna niemand hield voldoende afstand of droeg een mondkapje. Zaterdag mochten de terrassen voor het eerst weer open tot tien uur.