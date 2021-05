Mishandelde eendjes overleden: 'Hopelijk heeft iemand iets gezien'

Alle eendjes zijn overleden (foto: Vooropvang de Maashorst). vergroot

Alle acht eendjes die zaterdag aan de Hoogzoggel in Uden werden mishandeld, zijn zondagochtend overleden. Dat laat Vooropvang de Maashorst in Schaijk weten, die de mishandelde moedereend en haar acht jongen op heeft gevangen. "En dat op deze mooie Moederdag."

Zaterdagavond is een moedereend door twee kinderen overgoten met frisdrank. Toen de eend haar nest verliet, gooiden de kinderen al haar tien eieren kapot. Twee meisjes zagen het gebeuren en belden de dierenambulance. Acht eendjes zijn naar Schaijk gebracht. De twee andere zouden in de jaszakken van de jongens zijn verdwenen.

"We kunnen niets meer voor ze doen."

De kuikens zaten nog in de eieren en zouden eigenlijk pas over één tot drie dagen uitgebroed worden. Zaterdag liet de opvang weten dat er nog wel een overlevingskans voor ze was. Maar zondagochtend bleek dat zes van de acht jongen het niet hebben gehaald. "De andere twee zijn ook al half dood. We kunnen niets meer voor ze doen", vertelde Sharon van Offeren van de Vooropvang 's ochtends met een trillende stem.

Niet veel later, om kwart voor twaalf, overleden ook de andere twee eendjes. "Dat ze te vroeg uit hun ei kwamen hadden ze nog wel kunnen overleden, als er niet mee was gegooid. Het is die combinatie die ervoor heeft gezorgd dat ze zijn overleden."

"De moedereend zoekt nog continu naar haar jongen."

De moedereend werd niet opgevangen, maar bleef bij de vijver in Uden. Daar is de dierenambulance zondagochtend nog langs gegaan. "De moedereend zoekt in en om haar nest continu naar haar jongen. Het is heel treurig. Echt een afschuwelijk begin van de dag. We waren nog van plan de pullekes terug te plaatsen bij de moeder zodra het beter ging, maar dat is helaas niet meer van toepassing", zegt Sharon.

Ze is erg aangeslagen door de actie. "Dit is diep triest. In mijn ogen kunnen de twee schuldige heren niet meer als kind beschouwd worden. Dit gaat wel iets verder dan een keer een ei openmaken uit nieuwsgierigheid. Dit is vandalisme en dierenleed." De opvang hoopt dat iemand zaterdagavond iets heeft gezien van de mishandeling. Er is ook melding gedaan bij de politie. "Ik hoop dat de heren gevonden worden en de juiste, passende straf krijgen."

