Motorrijder ernstig gewond bij botsing met bestelbus

Een motorrijder is zondagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising van de Lucas Gasselstraat en Dirk Boutslaan in Eindhoven. Het slachtoffer kwam in botsing met een bestelbus.

De motorrijder had voorrang op de kruising, maar werd waarschijnlijk over het hoofd gezien door de bestuurder van de bestelbus. Na de botsing raakte het slachtoffer ook een verkeersbord. Hij kwam tientallen meters verderop op het wegdek terecht.

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatste. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de kruising afgezet voor onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid.

