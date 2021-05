PSV doet goede zaken in strijd om plek twee, zorgen Willem II blijven groot

Vreugde bij PSV'ers Donyell Malen en Noni Madueke (foto: OrangePictures). vergroot

In Tilburg speelden Willem II en PSV zondag een wedstrijd met verschillende en vooral grote belangen. De Eindhovenaren deden met een 0-2 overwinning goede zaken in de strijd om plek twee en het bijbehorende ticket voor de voorronde van de Champions League. Voor Willem II blijven het spannende tijden in de strijd tegen degradatie. Wat viel er op in het Koning Willem II Stadion?

1. Niet goed, niet slecht bij PSV

Het spel van de Eindovenaren was degelijk te noemen. De druk stond er ook bij PSV vol op, aangezien concurrent AZ zaterdagavond gewonnen had. En dus had PSV ook drie punten nodig. Voetballend gaat het eigenlijk het gehele seizoen bij PSV al niet heel goed, en ook tegen Willem II oogde het spel van de ploeg van Schmidt stroef.

PSV kon maar met moeite de Willem II-muur doorbreken en de goals vielen door een counter en een standaardsituatie. Verdedigend kwam PSV niet echt in de problemen, doelman Yvon Mvogo heeft niet één keer redden hoeven op te treden.

2. Kansloze missie voor Willem II

Na 51 tellen kreeg Willem II de eerste mogelijkheid. Derrick Köhn kwam na een fraaie actie aan de zijlijn met een goede voorzet. De inglijdende Ché Nunnely kwam net te laat om de bal binnen te schuiven. Het was een veelbelovend begin, zonder vervolg.

Trainer Zeljko Petrovic koos ervoor drie centrale verdedigers op te stellen, om de PSV-aanvallers in bedwang te houden. Het liep bovendien vooral achteruit, om met elf spelers op eigen helft te verdedigen. Het zorgde ervoor dat Willem II - buiten een sporadische uitbraak - aanvallend niets liet zien. Daardoor was het al snel duidelijk dat het duel een kansloze missie was voor de Tricolores.

3. Overval op woning Zahavi

Het nieuws rondom Eran Zahavi overschaduwde de wedstrijd. De woning van Zahavi zou zijn overvallen, waar zijn vrouw en kinderen gewoon thuis zouden zijn geweest. Gedurende de wedstrijd kwamen meer details naar buiten. De vrouw van de PSV-spits zou vastgebonden zijn, maar raakte niet gewond. Zahavi was al met PSV gearriveerd in Tilburg, maar besloot direct na het horen van het slechte nieuws het stadion te verlaten om vliegensvlug naar zijn vrouw en kinderen te kunnen.

4. Doelsaldo

"Het komt uiteindelijk aan op de laatste twee wedstrijden", zei Zeljko Petrovic kort na zijn aanstelling als trainer van Willem II. Die woorden herhaalde hij regelmatig. En hij heeft helemaal gelijk gekregen. Met nog twee duels te gaan is de spanning onderin de Eredivisie gigantisch. Naast het aantal punten speelt daarbij het aantal tegendoelpunten mogelijk een cruciale rol. Door de schade te beperken tegen PSV heeft Willem II naast meer punten, ook nog een beter doelsaldo dan FC Emmen (+2), VVV-Venlo (+10) en ADO Den Haag (+11).

5. Van Ginkel

Bij PSV stond Marco van Ginkel voor het eerst aan de aftrap in drie jaar tijd. Een volgende stap dus voor de middenvelder van PSV. Van Ginkel stond voor de verdediging naast Sangaré en moest het voetballende vermogen op het middenveld toevoegen.

En dat ging naar behoren. Van Ginkel speelde een goede wedstrijd, was balvast, had weinig balverlies en zorgde met zijn ervaring geregeld voor rust aan de bal. De vraag is nog altijd of Van Ginkel ook komend seizoen in Eindhoven speelt. Schmidt en Van Ginkel hebben beide al eens aangegeven wel open te staan voor nog een jaar, al zal het ook aan Chelsea liggen of Van Ginkel ook komend seizoen bij PSV speelt.

