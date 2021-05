Coronanieuws: 1011 nieuwe besmettingen in Brabant

16.45

De GGD Hart voor Brabant opent eind deze maand een nieuwe testlocatie in het centrum van Tilburg. In het oude gebouw van de GGD aan de Ringbaan West kunnen straks ongeveer 750 mensen per dag getest worden op Covid-19. De extra testlocatie is vooral bedoeld voor mensen die om wat voor reden dan ook niet naar de teststraat in de Simon de Cockstraat in Tilburg-Noord kunnen komen, laat de GGD weten. Wie een test wil laten afnemen kan volgens de organisatie het beste te voet of met de fiets komen, want de nieuwe locatie is niet toegankelijk voor auto's en er is weinig parkeergelegenheid in de buurt.