Coronanieuws: Geld om leerachterstand door corona aan te pakken

04.00



De rechter in Den Haag beslist maandag of de geldende coronamaatregelen van tafel moeten of niet. Actiegroep Viruswaarheid heeft dat vorige week geëist in een kort geding tegen de Staat. Volgens Viruswaarheid zijn de regels in strijd met grondrechten van burgers en internationale verdragen. Heel Nederland wordt door de maatregelen "in een detentieregime gehouden" betoogde Viruswaarheid tijdens de rechtszaak.