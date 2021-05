Coronanieuws: kabinet beslist volgende week over versoepelingen

15.05

Er is een website gelanceerd die de verspilling van coronavaccins tegen moet gaan. Op de site prullenbakvaccin.nl kunnen huisartsen of andere instellingen die vaccineren aangeven of er vaccins over zijn. Iedereen die ouder dan 18 jaar is en een vaccin wil, kan vervolgens een afspraak maken voor een prik. Op een kaart kun je zien waar vaccins over zijn. De site is een initiatief van twee artsen.