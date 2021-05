PSV-spelers geschokt door overval bij Zahavi: 'Enorme dreun voor de ploeg'

Denzel Dumfries in actie tegen Willem II (foto: Olaf Kraak/ANP). vergroot

"De overval op het huis van PSV-speler Eran Zahavi was een enorme dreun voor de ploeg", zegt aanvoerder van de ploeg Denzel Dumfries. Hij doet deze uitspraak kort na de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Willem II. Enkele uren eerder kreeg medespeler Eran Zahavi de vreselijke boodschap dat zijn gezin in hun huis in Amsterdam was overvallen. "Je probeert vooral Eran en elkaar te steunen."

Op weg van Eindhoven naar Tilburg hoorde Zahavi van de overval waarbij zijn vrouw vastgebonden en mishandeld zou zijn in het bijzijn van hun kinderen. Zahavi is daarop direct naar huis gereden om zijn gezin bij te staan.

"Het is een heftig verhaal."

Middenvelder Marco van Ginkel beschrijft hoe het nieuws de spelersgroep bereikte: "Sinds corona reizen we met twee bussen naar een uitwedstrijd. Eran zat bij mij in de bus. Toen hoorden we al dat er iets aan de hand was. Een heftig verhaal. Eran is een aardige kerel. Ik hoop dat de familie er snel bovenop komt."

"We zijn professionals, maar ook mensen."

Volgens aanvoerder Denzel Dumfries kwam het nieuws hard binnen bij de selectie. Veel tijd om het te verwerken was er echter niet. "Een uur later moet je op het veld staan. Dan moet je professioneel zijn en de knop omzetten. Complimenten voor de spelersgroep dat we onze rug hebben kunnen rechten na dit nieuws. We zijn professionals, maar ook mensen. Je praat met elkaar en probeert elkaar te steunen, vooral Eran natuurlijk. Vervolgens moet je het veld op en voor PSV vechten en dat hebben we vandaag fantastisch gedaan."

