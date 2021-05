Vermiste man (73) uit Eindhoven is gevonden

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision vergroot

De 73-jarige man uit Eindhoven die sinds zaterdagavond vermist was, is maandagmorgen gevonden. Hij is teruggebracht naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Dit meldt de politie.

De man was weggelopen uit het ziekenhuis. Zaterdagavond om elf uur was hij voor het laatst gezien.

De politie maakte zich grote zorgen om de vermiste man. “Voor zijn gezondheid is het beter als hij snel gevonden wordt”, liet ze zondag weten. Het Veteranen Search Team hielp de politie met zoeken. Dit team wordt soms gevraagd om te helpen bij een vermissing.

Maandagochtend is de man dus teruggevonden, in de buurt van het ziekenhuis. Zijn familie is ingelicht. Het is niet bekend waar de man uiteindelijk is aangetroffen.

