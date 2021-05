Daan (23) heeft acute leukemie, vrienden en BN'ers slepen hem er doorheen

Daan en zijn broer Koen aan de pizza in het ziekenhuis vergroot

Het leven van de 23-jarige Daan van Rhijn kwam afgelopen zomer plotseling op z’n kop kwam te staan. Door de diagnose acute leukemie en allerlei tegenslagen hangt het leven van de student aan een zijden draadje. Vrienden, familie maar ook BN'ers doen er alles aan om de moed erin te houden. Daan kreeg meer dan 80 persoonlijke boodschappen en filmpjes van Nederlandse beroemdheden.

"Ik voel me vandaag redelijk goed, maar of het ook de goede kant op gaat weet ik nog niet. Het is spannend, want over anderhalve maand moet blijken of de stamceltherapie zijn werk doet en de leukemie minder is geworden. Het kan ook nog helemaal verkeerd gaan en dan is het Game over", vertelt Daan.

De student zit in de keuken van zijn ouderlijk huis in Vught en ik zie hem op m'n computer. Zijn hoofd is kaal. De medicijnen die hij gebruikt, zorgen ervoor dat juist zijn wenkbrauwen enorm zijn gegroeid.

"De eerste chemokuur sloeg niet goed aan en bovendien kreeg ik last van allerlei ontstekingen"

Na een vakantie vorig jaar, werd Daan wakker met een grote zwelling bij zijn lies. Ook kreeg hij last van flinke vermoeidheid. In het bijzijn van zijn moeder kreeg hij te horen dat hij acute leukemie had. “Mijn behandelplan zou bestaan uit twee chemokuren van vier tot zes weken, met tussen de chemokuren een periode van één week rust. En als de chemokuren zouden aanslaan, volgde nog een stamceltherapie van zes weken", vertelt Daan.

"De eerste chemokuur sloeg niet goed aan en bovendien kreeg ik last van allerlei ontstekingen. Door de combinatie van infectie en longproblemen die ik had, dachten ze dat ik uiteindelijk zou komen te overlijden aan de onderliggende infecties", vertelt Daan verder. "Ik heb toen ook afscheid genomen van mijn vrienden en familie."

"Dick heeft me uitgenodigd voor een wedstrijd van Feyenoord, als ik beter word."

Juist die familie en vrienden willen er alles aan doen om Daan te steunen. Zijn vrienden lieten allemaal dezelfde tatoeage zetten, die Daan in een dronken bui ooit had laten plaatsen. En ze trainen ervoor om op 29 mei de halve marathon te lopen om geld in te zamelen voor Fightcancer en stamcelonderzoek.

De moeder van Daan en haar vriend, die allebei voor TV werken, zorgden er ook nog eens voor dat hij elke dag in het ziekenhuis een persoonlijk bericht van een BN'er kreeg, tweeënhalve maand lang: "Mathijs van Nieuwkerk, Maan, Ali B, Dick Advocaat, Edwin Evers en ga zo maar door. "Dick heeft me uitgenodigd voor een wedstrijd van Feyenoord, als ik beter word. Al die met mensen die meeleven, dat is echt heel gaaf", zegt Daan.

Ondertussen gaat het tegen alle verwachtingen in beter met Daan. Zijn lichaam is weer witte bloedcellen gaan produceren en met die goede ontwikkeling is besloten hem aan de infecties te opereren en vervolgens een beenmergpunctie te doen. Op 9 maart is hij begonnen aan de langverwachte stamceltherapie als afsluiting van het uitgestippelde behandelplan. "En nu is het dus hopen op een goede uitslag over een paar weken."

Het filmpje dat Ali B aan Daan stuurde

