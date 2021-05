Deze toppers horen volgens hun trotse collega's thuis in Brabantse Top 100

De stembus voor de Brabantse Top 100 is geopend. vergroot

Django Wagner, Björn van der Doelen, JW Roy en Ruud Broeders; allemaal kanshebbers voor een mooi plekje in de Brabantse Top 100. Maar wie zouden zij zelf de lijst instemmen, als zij mochten kiezen? Zichzelf noemen mag niet. En hoeft ook niet, want op hun collega's zijn ze apetrots. Jij ook? Stemmen kan nog heel even!

Django Wagner komt meteen met zanger Vinzzent op de proppen. De Oosterhoutse zanger moet meer erkenning krijgen, vindt Django en daarom moet ‘Dromendans’ in de lijst. Björn van der Doelen komt met de klassieker ‘As ge ooit’ van Gerard van Maasakkers en JW Roy. “Die stond vorig jaar op nummer 12 maar die móet gewoon in de Top 10!” Björn is enthousiast over de lijst die Omroep Brabant samenstelt. Hij roept iedereen op om te stemmen. Dat kan nog tot en met morgen.

Waar Björn van der Doelen stemt op JW Roy gaat die op zijn beurt weer voor Björn. JW: “Ik ben ontzettend trots op alle ‘local heroes’. Björn, Anneke van Giersbergen, Ruud van den Boogaard en natuurlijk Guus en Gerard.”

Feel good

De volgende die we bellen is Rene Schuurmans. De zanger werkte vroeger in de bouw en bewaart mooie herinneringen aan Bertus Staigerpaip met “Wij zijn de jongens van de bouw”. Dat was een gigantische hit in de jaren negentig en volgens Schuurmans echt een feel-good-liedje.

We maken de cirkel rond met de zanger van Bertus Staigerpaip, Ruud Broeders. Hij hoeft niet lang na te denken over zijn keuze: “Peter Koelewijn met Je wordt ouder papa! Wat een lekkere knaller!”

Jij kunt nog stemmen

De Brabantse Top 100 bevat de 100 mooiste liedjes uit onze provincie samengesteld door het publiek. Iedereen mag zijn of haar favoriete lijstje insturen. Doe het wel snel want morgenavond om 23:59 uur sluit de stembus! De volledige top 100 wordt komende donderdag op Hemelvaartsdag uitgezonden op Omroep Brabant radio.

