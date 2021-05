Brabanders massaal naar België om goedkoop te tanken: 'Waarom niet?'

De prijzen bij de LUIKOIL Express in Lommel. vergroot

Nu de benzineprijzen in Nederland tot een recordhoogte zijn gestegen, is tanken in België ontzettend voordelig. En dat is te merken. Bij de tankstations net over de grens stikt het van de Brabanders die hun tank goedkoop komen volgooien.

Een liter Euro95 kost in Nederland nu zo'n 1,89 euro. In België betaal je zo'n 1,39 euro. Het gevolg: bij de LUKOIL Express in Lommel staat maandagmiddag een flinke rij Nederlandse auto's. Belgen zijn daarentegen nergens te bekennen. "Ik sta ervan te kijken hoe druk het nu is", zegt een mevrouw die in de rij staat te wachten.

"Je bent een dief van je eigen portemonnee als je dit niet doet."

"Dit is uniek. Ik zie het hier nooit zo druk", vertelt een man uit Bergeijk. Hij rijdt al jaren naar België om te tanken. "Het is gewoon voordelig. Het scheelt veel. Zeker als je veel rijdt." Een andere man is het daarmee eens: "Ik woon in Valkenswaard, dus dat is maar vijf minuutjes rijden. Je bent dan natuurlijk een dief van je eigen portemonnee als je dit niet doet."

Voor het tankstation ontstond 's middags een rij. vergroot

"Nederland moet zich schamen!", roept een meneer die het niet eens is met de Nederlandse benzineprijzen. "Kijk nou toch. Iedereen komt hierheen om te tanken."

Iets verderop staat een man uit Eindhoven drie jerrycans te vullen met benzine. "Ik ben blij dat we de grens weer over mogen hoor. Ik rij eens per maand hierheen en dan vul ik al deze jerrycans met benzine. Want als je het verschil eens uitrekent, zie je meteen dat dit economisch véél voordeliger is."

Een man kwam drie jerrycans met benzine vullen. vergroot

Een mevrouw uit Borkel en Schaft komt nog even haar auto volgooien voordat ze op vakantie gaat. "Het is wel echt duur in Nederland nu. En we wonen hier in de buurt, dus dat scheelt. Maar als het iets verder zou zijn, zou ik dit ook doen."

De meesten die naar Lommel komen, wonen dicht bij de grens. Maar er zijn ook mensen die een stukje langer rijden voor goedkopere benzine niet erg vinden. "Ik kom uit Beek en Donk en rij een tot twee keer per week de grens over. Het scheelt echt heel veel geld. Zeker nu", vertelt een mevrouw.

"Het is echt wel de moeite waard."

"Voor mij is het zo'n veertig kilometer rijden", zegt een meneer uit Oirschot. "Dat ga je niet elke week doen. Ik ga eens per maand. En dan kom ik ook voor de friet. Het verschil in prijs is nu zo groot. Dat is echt wel de moeite waard. En ik heb verder niks te doen nu, dus waarom niet."

