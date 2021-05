Tilburger (33) die wapen in taxi leegschoot in vizier politie

De passagier van de taxi schoot het dashboard van de taxi aan flarden (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) vergroot

De politie is op zoek naar een 33-jarige man uit Tilburg die begin deze maand schoten gelost zou hebben tijdens een taxirit vlakbij de Bredaseweg in zijn woonplaats. De politie weet wie de verdachte is, hij is alleen nog niet gevonden.

Paul Ruiter Geschreven door

Rond middernacht schoot een van de drie passagiers tijdens de rit in het dashboard van de taxi. Dat gebeurde in de buurt van de Bredaseweg. De drie mannen sprongen daarna de taxi uit. De chauffeur schrok zich een ongeluk en reed door naar Oisterwijk, waar hij de politie belde. Agenten zagen later meerdere kogelinslagen in de taxi. Op foto's is te zien dat er zeker twee kogelgaten in een scherm van het dashboard zaten.

Bekende van politie

De 33-jarige verdachte, Winny G. , is een bekende van de politie. Er wordt nu uitgezocht waar hij is. Waarom hij de trekker overhaalde, is nog niet duidelijk.

De politie is ook op zoek naar de twee andere passagiers die in de taxi zaten. Ook getuigen van het incident en mensen met kennis van de verblijfplaats van G. wordt opgeroepen zich te melden.

