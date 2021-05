Positieve gevallen stabiel: GGD's kunnen dus meer tijd steken in onderzoek

Minder coronadrukte, tijdelijk (foto: Hans Janssen). vergroot

De drie GGD’s in de provincie hebben meer ruimte en tijd om er achter te komen hoe een positief coronageval is ontstaan en wie allemaal door dit virus is besmet. Dit komt omdat in heel Brabant minder mensen besmet raken met het coronavirus. Hierdoor ontstaat meer tijd voor het bron- en contactonderzoek (BCO).

Maar onder meer de GGD West-Brabant en de GGD Hart voor Brabant willen niet te vroeg juichen. “Voor alle plaatsen in West-Brabant geldt dat de situatie sowieso nog altijd ernstig tot zeer ernstig is. Het betekent wel dat we nu meer tijd hebben om casussen te onderzoeken”, zo laat een woordvoerder van de GGD in het westen van de provincie weten.

"Het kan volgende week weer anders zijn."

"We herkennen het beeld dat het aantal positieven zich de afgelopen weken lijkt te stabiliseren. Er lijkt zich de afgelopen twee weken een heel voorzichtige dalende lijn af te tekenen, maar daarbij moeten we benadrukken dat het aantal wekelijkse positieve gevallen nog altijd bijzonder hoog is. Of er sprake is van een trend durven we absoluut nog niet te zeggen. Het kan volgende week weer anders zijn."

Ook de GGD Brabant-Zuidoost merkt een afnemend aantal besmettingen. ”Dit geeft ons de ruimte om uitgebreider BCO uit te voeren in een selecte doelgroep. Een regio mag zelf bepalen wie in aanmerking komt voor een uitgebreider onderzoek. In overleg met onze infectieziekten-artsen hebben we ervoor gekozen om het uitgebreide onderzoek uit te voeren onder jongeren van 19 tot 24 jaar”, aldus een woordvoerster.

Er is specifiek voor deze categorie gekozen, omdat volgens het RIVM deze jongeren landelijk gezien een hoog-risicogroep vormen bij de verspreiding van het coronavirus. In de praktijk komt het erop neer dat besmette jongeren van 19 tot 24 jaar door de GGD worden gebeld. Maar ook hun huisgenoten en nauwe contacten.

Overige niet-nauwe contacten worden wel geïnventariseerd, maar niet benaderd. De positief geteste persoon dient dit zelf te doen. Dit geldt ook voor niet-jongeren die besmet zijn.

In het midden en het noordoosten van de provincie wordt sinds een week een stabilisatie van het aantal positieve coronagevallen waargenomen, zo meldt de GGD Hart voor Brabant. Maar de vlag kan nog echt niet uit, zo blijkt uit een toelichting.

"We kunnen de cijfers niet goed duiden."

“Er ontstaat meer ruimte, maar we kijken even aan hoe het loopt. De cijfers kunnen we namelijk niet goed duiden. We houden er nog rekening mee dat het aantal besmettingen kan toenemen na de vakantie. Nu zijn de scholen dicht, tegelijkertijd zijn er diverse feestdagen zoals Koningsdag, Moederdag en Hemelvaart die van invloed kunnen zijn op het aantal besmettingen. Afhankelijk hiervan kunnen de BCO-fases wisselen.”

“Overigens zijn er in het hele werkgebied nog veel besmettingen te vinden. Het wisselt ook per week welke gemeentes er gemiddeld de meeste besmettingen hebben.”

"Vakantie en feestdagen kunnen van invloed zijn."

De GGD West-Brabant wil ook nog een kanttekening plaatsen: “Momenteel zien we minder mensen in de teststraten, maar of dit zich zal vertalen in uiteindelijk lagere cijfers, is iets dat wij niet kunnen voorspellen. De huidige vakantieperiode en de feestdagen kunnen van invloed zijn op het aantal mensen dat zich laat testen.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.