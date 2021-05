Binnen 10 minuten je boodschappen: Tilburg heeft de Brabantse primeur

Een bezorger staat voor een deur van een klant (foto: Flink). vergroot

Dat ontbrekende ingrediënt terwijl je aan het koken bent? Nog een sixpack als je in het park aan het relaxen bent? Binnen tien minuten kun je op je wenken worden bediend door een nieuwe boodschappenservice.

Flink is de naam van het van origine Duitse bedrijf dat de bestaande marktbespelers denkt te kunnen beconcurreren en waarvan Tilburg de Brabantse primeur heeft. Breda volgt, naar verwachting, in juni of juli. Den Bosch volgt daarna. Het Duitse woord flink betekent in het Nederlands vlot.

Ergens in Tilburg-Zuid staan ze klaar om ‘de’ klant te bedienen. Op een tijdelijke plek liggen allerlei levensmiddelen, maar ook andere kwaliteitsproducten om bezorgd te worden. Het enige wat ervoor nodig is? Een appje sturen.

"Het lijkt erop dat ze erop zaten te wachten."

Sinds de start, die redelijk onopgemerkt is gebleven, worden vanuit Tilburg al de nodige boodschappen verzonden naar de Flink-centrale. “Tilburg slaat goed aan, er zijn al ontzettend veel tevreden klanten. Het lijkt erop dat ze zaten te wachten op een service als deze”, beweert de woordvoerster van de boodschappenservice.

Tilburg is de eerste stad in onze provincie die hiermee te maken krijgt. “We hebben gekeken naar onder meer de spreiding, de mogelijkheid om er ons te kunnen vestigen en de omgeving. En Tilburg is natuurlijk een studentenstad”, zo vertelt de woordvoerster.

"We werken graag samen met lokale ondernemers."

Ze voegt er verder aan toe dat het bedrijf groot belang hecht aan de omgeving. “We werken graag samen met lokale ondernemers en uiteindelijk is het de bedoeling dat onze riders, onze fietskoeriers, zich op een bepaalde buurt concentreren, waardoor je een band kunt opbouwen.”

Maar alles staat of valt natuurlijk met het commerciële succes, dat volgens de woordvoerster net als in Duitsland, de bakermat, ook in ons land mogelijk is. Het kan een uitkomst zijn voor mensen die voorlopig geen zin hebben om de winkeldrukte op te zoeken.

