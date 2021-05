Twee paarden van manege Heeze al een dag spoorloos, wel gezien bij de AH

Cabalero en Gento toen ze nog bij de manege waren (foto: Manege Meulendijks). vergroot

Maandagavond miste Lynn Stareng, mede-eigenaar van Manege Meulendijks in Heeze, twee paarden uit de wei. De twee paarden lopen normaal mee in de lessen maar kregen een zomer rust. Ze stonden daar samen van te genieten tot ze op avontuur gingen. En ze waren al even weg, zondagavond bleken ze al gezien te zijn bij de Albert Heijn.

Lynn staat voor een raadsel. Cabalero en Gento zijn er samen vandoor gegaan. "Er is hier nog nooit een paard ontsnapt en nu zijn ze weg."

Ze begrijpt ook niet waarom ze niet dichtbij zijn gebleven. "Er staat hier zo veel mooi groen gras. Dus waarom lopen ze zo ver?"

Geen melding

Er is nog niemand die volgens Lynn de politie heeft gebeld. Terwijl er toch jongens zijn die de paarden hebben zien lopen. Na die ene melding zijn ze niet meer gezien. "Misschien zijn ze het bos in gelopen. Het zijn ook geen kleine paarden. Ze zijn ongeveer 1,75 meter."

Lynn hoopt dat iemand ze ziet. "Voor hetzelfde geld staan ze ergens te grazen en is er een wandelaar of fietser die ze ziet. Het gaat om twee ruinen (gecastreerde hengsten). Gento is een bruin paard met zwarte manen en Cabalero is lichter bruin en heeft dezelfde kleur manen.

